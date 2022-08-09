Bodrum açıklarında geri itilen 62 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik botlardaki 61 düzensiz göçmen ile can yeleğiyle kaçmaya çalışan Filistin uyruklu kişi kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Bodrum Karaada açıklarında hareket kabiliyeti olmayan iki lastik botta düzensiz göçmenlerin bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik botu yönlendirildi.
Bölgeye giden TCSG-901 botu iki lastik bot içerisindeki aralarında kadın ve çocukların da olduğu Kongo, Mali, Afrika, Togo, Güney Afrika, Filistin, Suriye ve Yemen uyruklu 62 düzensiz göçmeni kurtardı.
Ekipler, Bodrum açıklarındaki Hüseyin Burnu Feneri önlerinde üzerinde can yelekli Filistin uyruklu bir kişiyi daha kurtararak bota aldı.
Düzensiz göçmenler işlemlerinin yapılması için Turgutreis Sahil Güvenlik İskelesine getirildi.
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