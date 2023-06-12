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Bodrum Akyarlar Yolu Tamamlandı

12.06.2023 12:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla Büyükşehir Belediyesi il genelinde yapımını gerçekleştirdiği alt yapı çalışmalarının ardından asfaltlama çalışmalarını sürdürüyor.

Bodrum Akyarlar Yolu Tamamlandı

Bodrum’da devam eden dev altyapı yatırımları çerçevesinde kazı yapılan bölgeler, modern üstyapı çalışmalarıyla yenileniyor. Ekipler kazılan yerlerde parke kaplama, sıcak asfalt ve farklı çevre düzenleme çalışmaları yapıyor.

AKYARLARA SICAK ASFALT YAPILDI

Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum Akyarlar, Peksimet, İslamhaneleri, Turgutreis, Bahçelievler, Geriş/Erdemil, Koyunbaba ve Gümüşlük Mahallelerini kapsayan 518 Milyon TL’lik kanalizasyon projesi çerçevesinde yaklaşık 97 bin metre yeni kanalizasyon hattı yaptı. Altyapı projelerinde sona yaklaşılırken, hattın geçtiği bölgelerde üstyapı yenileme çalışmaları devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi ve Bodrum Belediyesinin çalışmalarıyla Akyarlar’da bulunan 2 bin 700 metre uzunluğundaki yolda çift taraflı sıcak asfalt imalatı tamamlandı.
Yalıkavak-Gündoğan arası bakım onarım çalışması
Ayrıca Akyarlar’da sıcak asfalt çalışmalarını tamamlayan Muğla Büyükşehir Belediyesi diğer yandan Yalıkavak- Gündoğan Mahalleri arasında bakım ve onarım çalışmalarını da sürdürüyor. Ekipler bölgede kazı yapılan yolların modern hale gelmesi için başlattığı çalışmaları kısa sürede tamamlayarak diğer bölgelerdeki yollarda da gerekli çalışmalara başlaması bekleniyor.

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