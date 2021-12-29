Bodrum Belediye Başkanı Aras, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyen Aras, haber kategorisinde Ashraf Amra'nın "Mucize kurtuluş", yaşamda Mustafa Hassona'nın "Ateşkesin ardındaki yaşam", sporda Claudio Pasquazi'nin "Amansız takip" fotoğraflarına oy verdi.

Aras, fotoğraflardan çok etkilendiğini belirterek, "Seçerken çok zorlandım. Seçtiğim fotoğraf kareleri de çok etkileyiciydi." dedi.

