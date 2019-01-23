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Bodrum Belediyesi Bodrumspor 1 - 2 Evkur Yeni Malatyaspor

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI HABERLERİ  | 23.01.2019 17:01 | Son Güncelleme

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanş maçında Bodrum Belediyesi Bodrumspor, Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaştı. İlk maçı 3-2 kazanan Malatya temsilcisi, rövanşta da 2-1 üstün gelerek çeyrek finale yükselen taraf oldu.

Bodrum Belediyesi Bodrumspor 1 - 2 Evkur Yeni Malatyaspor

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Yeni Malatyaspor, Barış Alıcı ve Ömer Şişmanoğlu'nun golleriyle ilk maçında 3-2 galibiyetle ayrıldığı turun 2. maçını 2-1 kazanarak çayrek finale yükselmeyi başardı.

Karşılaşmanın ilk yarısından gol sesi çıkmazken, Bodrumspor'da Göksu Türkdoğan, durumu 1-0'a getiren golü kaydetti.

  1. Dakikada Yeni Malatyaspor'un Fenerbahçe'den transferi Barış Alıcı, attığı golle 1-1'lik eşitliği sağladı.

  2. dakikada Ömer Şişmanoğlu, ilk golü ağlara gönderen Barış'ın asistiyle Yeni Malatyaspor'u 2-1 öne geçiren golü kaydetti. Bu gol aynı zamanda maçın sonucunu belirledi.

Öte yandan 90+2. dakikada Bodrumspor'da Hüseyin Kala, penaltı vuruşunu değerlendiremedi.

MAÇTAN DAKİKALAR

44. dakikada Hüseyin’in ortasında ceza sahası içinde topa iyi yükselen Göksu'nun kafa vuruşunda kaleci topu kornere çeldi.
52. dakikada Harun’un kullandığı serbest vuruşta top az farkla kalenin üstünden auta çıktı.
61. dakikada Hüseyin’in ara pasında sağ çaprazdan ceza sahası içine hareketlenen Göksu'nun yerden vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 1-0
78. dakikada Ahmet'in kullandığı köşe vuruşunda seken topu arka direkte önünde bulan Barış'ın dokunuşunda top ağlarla buluştu. 1-1
86. dakikada Barış Alıcı'nın sağ kanattan ceza sahasına yerden gönderdiği derin pasla buluşan Ömer Şişmanoğlu takımını üstünlüğe taşıdı. 1-2
90+2. dakikada Bodrum Belediye Bodrumspor penaltı kazandı. Hüseyin'in kullandığı penaltı atışında kaleci Ertaç iki hamlede topa sahip oldu.

Stat: Bodrum İlçe Stadyumu
Hakemler: Ümit Öztürk xx, Mehmet Metin xx, Osman Gökhan Bilir xx
Bodrum Belediyesi Bodrumspor: Kaya xx, Özgür xx, Hüseyin xx, Göksu xx, Harun xx, Orhan xx, İzzet xx, Seyid xx (Şaban dk. 81 ?), Ozan xx (Cem dk. 82 ?), Özgür xx (Emre dk. 85 ?), Orhan xx
E.Yeni Malatyaspor: Ertaç xxx, Gökhan xxx (Ömer dk. 67 xxx), Murat xxx, Eren xxx, Sincere Seth xxx (Issam Chebake dk. 52 xx), Ahmed xx, Barış xxx, Erkan xxx, Arturo xxx, Mustafa xx (Pereira dk. 46 xx), Robin xx,
Goller: Göksu (dk. 61) (Bodrum Belediye Bodrumspor), Barış (dk. 78), Ömer (dk. 87) (E.Yeni Malatyaspor)
Sarı kartlar: Özgür, İzzet Yıldırım, Orhan (Bodrum Belediyesi Bodrumspor), Ahmet, Eren, Ömer, Berkan, Erkan (E.Yeni Malatyaspor)

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Anahtar Kelimeler:
Ziraat Türkiye Kupası Bodrum Belediyesi Bodrumspor Evkur yeni Malatyaspor

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