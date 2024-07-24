Bodrum, Çeşme, Yunan... Talat Bulut tatil sorulunca açık oldu: Kirada oturuyorum

Yasak Elma, Tuzak, Annem gibi dizilerde rol alan Talat Bulut Nişantaşı'nda kameralara yakalandı. Oyuncuya son dönemde tatil beldelerindeki fiyatlara dair soru yöneltildi.

Son günlerde özellikle Bodrum'daki konaklama ve yemek fiyatları tepki çekiyor. Bodrum'da yazlığı olduğu söylenen Talat Bulut yazlığını olmadığını ve tati de yapmadığını söyledi.

Tatille ilgili Bulut, "Para yok. Eskidendi. Motosiklete biniyorum. Kirada oturuyorum. Haberlerden takip ettiği kadarıyla Bodrum ve Çeşme pahalı olduğu diye boşlar. Yunan Adaları daha ucuz" açıklamasını yaptı.

"BENİM ÖYLE BİR ŞANSIM YOK"

Muhabir "Bodrum, Çeşme, Yunan takip ediyorsunuzdur?" deyince oyuncu "Türkiye gri listede olunca parası olanlar Schengen vizesinden yararlanmak için yurt dışında ev satın alıyor benim öyle bir şansım yok" dedi.