Serenay Sarıkaya külotlu çorap modasını çok sevdi! İddialı tarzı yine olay oldu

MYNET-Rol aldığı yapımlardaki başarısı, güzelliği ve özel hayatıyla magazin manşetlerinden düşmeyen ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya şimdi de tarzıyla dikkat çekti.

DERİN DEKOLTESİ DİKKAT ÇEKTİ

Bir dergi çekimi için kamera karşısına geçen Sarıkaya külotlu çorap tarzını çok sevdi. Siyah külotlu çorap siyah body bodysuit kombini yapan ünlü oyuncu derin göğüs dekoltesi ile nefes kesti.

Kombinini gold ve renkli takılarıyla tamamlayan Serenay Sarıkaya bu haliyle takipçilerinden tam not aldı.

YORUM YAĞDI

Ünlü isme sosyal medyada; 'harika görünüyorsun', 'çok güzelsin', 'yine olay' gibi yorumlar yapıldı.