Bodrum'da şampiyonluk coşkusu olay oldu! Galatasaray'dan Fenerbahçe ve İsmail Kartal'a gönderme

Galatasaray'ın Bodrum'daki şampiyonluk kutlamalarına damga vuran an, Fenerbahçe ve İsmail Kartal'a yönelik göndermelerin yer aldığı video oldu. Başkan Dursun Özbek'in görüntüleri alkışlarla izlemesi dikkat çekti.

ŞAMPİYONLUK COŞKUSU BODRUM'A TAŞINDI

Galatasaray'da şampiyonluk kutlamaları Bodrum'da da büyük coşkuyla devam etti. Bodrum Galatasaraylılar Derneği'nin organize ettiği etkinlikte sarı-kırmızılı camianın önemli isimleri taraftarlarla bir araya geldi.

Programa Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, teknik direktör Okan Buruk, Yunus Akgün, Abdülkerim Bardakcı ve kulübün efsane teknik direktörlerinden Fatih Terim katıldı.

FENERBAHÇE GÖNDERMESİ GECEYE DAMGA VURDU

Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek, teknik direktör Okan Buruk ve bazı futbolcular, şampiyonluk kutlamaları için Bodrum Galatasaraylılar Derneği'nin bir programına katıldı



Programda Fenerbahçe ve İsmail Kartal’a göndermeli video yayınlanırken, Başkan Dursun Özbek alkışlarla… pic.twitter.com/fUnk87fnlM — Mynet (@mynet) July 3, 2026

Etkinlik sırasında dev ekranda Fenerbahçe ile teknik direktör İsmail Kartal'a göndermelerin yer aldığı özel bir video yayınlandı. Salondaki taraftarlar videoyu alkışlarla ve tezahüratlarla karşılarken, Başkan Dursun Özbek'in görüntüleri gülümseyerek takip etmesi dikkat çekti.

TARAFTARLARLA BİRLİKTE KUTLADILAR

Gece boyunca futbolcular ve teknik heyet taraftarlarla bol bol hatıra fotoğrafı çektirirken, şampiyonluk şarkıları ve tezahüratlar eşliğinde kutlamalar geç saatlere kadar sürdü. Sarı-kırmızılı camia, yeni sezon öncesinde birlik ve beraberlik mesajı verdi.