SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Bodrum'da şampiyonluk coşkusu olay oldu! Galatasaray'dan Fenerbahçe ve İsmail Kartal'a gönderme

Galatasaray'ın Bodrum'daki şampiyonluk kutlamalarında Fenerbahçe ve İsmail Kartal'a göndermelerin yer aldığı video büyük ilgi gördü. Başkan Dursun Özbek'in videoyu alkışlarla takip etmesi geceye damga vurdu.

Bodrum'da şampiyonluk coşkusu olay oldu! Galatasaray'dan Fenerbahçe ve İsmail Kartal'a gönderme
Burak Kavuncu

Galatasaray'ın Bodrum'daki şampiyonluk kutlamalarına damga vuran an, Fenerbahçe ve İsmail Kartal'a yönelik göndermelerin yer aldığı video oldu. Başkan Dursun Özbek'in görüntüleri alkışlarla izlemesi dikkat çekti.

ŞAMPİYONLUK COŞKUSU BODRUM'A TAŞINDI

Bodrum da şampiyonluk coşkusu olay oldu! Galatasaray dan Fenerbahçe ve İsmail Kartal a gönderme 1

Galatasaray'da şampiyonluk kutlamaları Bodrum'da da büyük coşkuyla devam etti. Bodrum Galatasaraylılar Derneği'nin organize ettiği etkinlikte sarı-kırmızılı camianın önemli isimleri taraftarlarla bir araya geldi.

Programa Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, teknik direktör Okan Buruk, Yunus Akgün, Abdülkerim Bardakcı ve kulübün efsane teknik direktörlerinden Fatih Terim katıldı.

FENERBAHÇE GÖNDERMESİ GECEYE DAMGA VURDU

Etkinlik sırasında dev ekranda Fenerbahçe ile teknik direktör İsmail Kartal'a göndermelerin yer aldığı özel bir video yayınlandı. Salondaki taraftarlar videoyu alkışlarla ve tezahüratlarla karşılarken, Başkan Dursun Özbek'in görüntüleri gülümseyerek takip etmesi dikkat çekti.

TARAFTARLARLA BİRLİKTE KUTLADILAR

Gece boyunca futbolcular ve teknik heyet taraftarlarla bol bol hatıra fotoğrafı çektirirken, şampiyonluk şarkıları ve tezahüratlar eşliğinde kutlamalar geç saatlere kadar sürdü. Sarı-kırmızılı camia, yeni sezon öncesinde birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Beşiktaş'ta Trossard heyecanı! Belçikalı taraftarı coşturduBeşiktaş'ta Trossard heyecanı! Belçikalı taraftarı coşturdu
Trabzonspor'dan Basel'e gitti! Resmen açıklandıTrabzonspor'dan Basel'e gitti! Resmen açıklandı
Anahtar Kelimeler:
İsmail Kartal Bodrum fenerbahçe galatasaray şampiyonluk kutlamaları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bakan Gürlek duyurdu! 8 ilde 'resmi evrakta sahtecilik' operasyonu: 31 şüpheli gözaltında

Bakan Gürlek duyurdu! 8 ilde 'resmi evrakta sahtecilik' operasyonu: 31 şüpheli gözaltında

Meteoroloji haritayı paylaştı! Kavurucu sıcaklara mola: İstanbul için tarih verildi

Meteoroloji haritayı paylaştı! Kavurucu sıcaklara mola: İstanbul için tarih verildi

90+13'te duygular bir anda değişti! Portekiz son 16'da

90+13'te duygular bir anda değişti! Portekiz son 16'da

Konserin ortasında gergin anlar! Seyircisi tam yüzüne patlattı

Konserin ortasında gergin anlar! Seyircisi tam yüzüne patlattı

Memur ve emekli için zam belli oldu: İşte yeni zamlı maaş tablosu

Memur ve emekli için zam belli oldu: İşte yeni zamlı maaş tablosu

TÜİK Haziran enflasyonunu açıkladı: Milyonlar bekliyordu

TÜİK Haziran enflasyonunu açıkladı: Milyonlar bekliyordu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.