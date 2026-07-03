Bodrum'da şampiyonluk coşkusu olay oldu! Galatasaray'dan Fenerbahçe ve İsmail Kartal'a gönderme

Galatasaray'ın Bodrum'daki şampiyonluk kutlamalarına damga vuran an, Fenerbahçe ve İsmail Kartal'a yönelik göndermelerin yer aldığı video oldu. Başkan Dursun Özbek'in görüntüleri alkışlarla izlemesi dikkat çekti.
Galatasaray'da şampiyonluk kutlamaları Bodrum'da da büyük coşkuyla devam etti. Bodrum Galatasaraylılar Derneği'nin organize ettiği etkinlikte sarı-kırmızılı camianın önemli isimleri taraftarlarla bir araya geldi.
Programa Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, teknik direktör Okan Buruk, Yunus Akgün, Abdülkerim Bardakcı ve kulübün efsane teknik direktörlerinden Fatih Terim katıldı.
Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek, teknik direktör Okan Buruk ve bazı futbolcular, şampiyonluk kutlamaları için Bodrum Galatasaraylılar Derneği'nin bir programına katıldı— Mynet (@mynet) July 3, 2026
Programda Fenerbahçe ve İsmail Kartal’a göndermeli video yayınlanırken, Başkan Dursun Özbek alkışlarla… pic.twitter.com/fUnk87fnlM
Etkinlik sırasında dev ekranda Fenerbahçe ile teknik direktör İsmail Kartal'a göndermelerin yer aldığı özel bir video yayınlandı. Salondaki taraftarlar videoyu alkışlarla ve tezahüratlarla karşılarken, Başkan Dursun Özbek'in görüntüleri gülümseyerek takip etmesi dikkat çekti.
Gece boyunca futbolcular ve teknik heyet taraftarlarla bol bol hatıra fotoğrafı çektirirken, şampiyonluk şarkıları ve tezahüratlar eşliğinde kutlamalar geç saatlere kadar sürdü. Sarı-kırmızılı camia, yeni sezon öncesinde birlik ve beraberlik mesajı verdi.
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