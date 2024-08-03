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  4. Bodrum'daki fahiş fiyatlar ona da soruldu! Yasemin Özilhan verdiği yanıtla sosyal medyanın diline düştü

Bodrum'daki fahiş fiyatlar ona da soruldu! Yasemin Özilhan verdiği yanıtla sosyal medyanın diline düştü

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
03.08.2024 15:48
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Bir dönemin efsane dizisi Doktorlar'da hayat verdiği Ela karakteriyle büyük bir hayran kitlesine sahip olan Yasemin Özilhan son dönemde sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor. Yıllar içindeki değişimiyle de çok konuşan Özilhan bu defa Bodrum açıklamasıyla çok konuşuldu.

Bodrum'daki fahiş fiyatlar ona da soruldu! Yasemin Özilhan verdiği yanıtla sosyal medyanın diline düştü

MYNET-Yayınlandığı dönemde fırtınalar estiren Doktorlar dizisinde hayat verdiği Ela rolü ile tanınan Yasemin Özilhan, son olarak Mucize Doktor dizisinde konuk oyuncu olarak yer almıştı.

'BODRUM' ÇIKIŞI GÜNDEM OLDU

Uzun zamandır ekranlardan uzak bir yaşam süren ünlü isim son dönemde sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor. Yıllar içindeki değişimiyle de adından söz ettiren Özilhan bu defa 'Bodrum' yorumuyla gündem oldu.

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Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinde biri olan Bodrum günlerdir pahalılığı ile dillerden düşmüyor. Etiler'de görüntülenen Özilhan'a tatil tercihi soruldu. Ünlü isim “Doğayla iç içe olmayı sevdiğimiz için biz ailece karavan tatilini tercih ediyoruz” yanıtını verdi.

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VERDİĞİ YANITLA DİLLERE DÜŞTÜ

Bodrum’da bir yazlık evi bulunan Yasemin Özilhan, beldedeki fahiş fiyatlarla ilgili soru üzerine de “Biz Bodrum’a tatile gittiğimizde evden dışarı pek çıkmadığımız için fiyatlarla ilgili bilgim yok” dedi.

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Özilhan verdiği bu yanıtla kısa sürede gündem olurken ünlü isme 'ne güzel hayatlar var', 'fakirliğimizi yüzümüze vurdu' gibi yorumlar yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Yasemin Özilhan doktorlar
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