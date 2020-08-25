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Bodrum-Datça feribot seferlerine yoğun ilgi

MUĞLA HABERLERİ  | 25.08.2020 14:13 | Son Güncelleme

Muğla Büyükşehir Belediyesi Deniz ve Kıyı Tesisleri Şube Müdürlüğünün denetim ve kontrolünde bulunan, Bodrum Feribot İşl.

Bodrum-Datça feribot seferlerine yoğun ilgi

Muğla Büyükşehir Belediyesi Deniz ve Kıyı Tesisleri Şube Müdürlüğünün denetim ve kontrolünde bulunan, Bodrum Feribot İşl. ve Tic. A.Ş. tarafından işletilen Bodrum-Datça Feribot seferleri yoğun ilgi görüyor. Feribotlarla 1 Ocak 2020 ile 25 Ağustos 2020 tarihlerinde arasında 38 bin 165 yolcu ve 9 bin 702 araç taşındı. Feribotlar Bodrum-Datça arası 510 sefer gerçekleştirdi.
Koronavirüs salgını dolayısıyla 23 Mart 2020 tarihinde iptal edilen Bodrum-Datça feribot seferleri 28 Mayıs 2020 tarihinde yeniden başlamıştı. Yeni normalleşme sürecinde Bodrum-Datça arası günde 2 sefer düzenleniyordu. Yolcuların araçlı seyahate yönelmesi ve taleplerin artmasıyla birlikte feribot seferleri 4’e çıkartıldı. Vatandaşların yoğun talebi karşısında daha önce günde 2 sefere çıkarılan feribot seferleri yine yolcuların talebi üzerine 4’e çıkartıldı. Sefer saatleri karşılıklı olarak her gün 09:00-12:00-15:00 ve 18:00 şeklinde düzenlendi.

Bodrum-Datça feribot seferlerine yoğun ilgi

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