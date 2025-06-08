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Bodrum FK'dan ayrılan Celustka'ya 3 talip

Bodrum FK'da iki sezondur forma giyen stoper Ondrej Celustka kulübe veda ederken Çek savunmacının talipleri artıyor. İşte detaylar...

Bodrum FK'dan ayrılan Celustka'ya 3 talip
Berker İşleyen

Süper Lig'den düşen Bodrum FK'da iki sezondur forma giyen stoper Ondrej Celustka, yeşil-beyazlı kulüpten ayrıldı. Bodrum temsilcisinden yapılan açıklamada, "Sözleşme süresini tamamlayarak kulübümüze veda eden takım kaptanlarımızdan Ondrej Celustka'ya formamızı giydiği 2 sezon boyunca verdiği emekler için teşekkür ediyoruz. Kariyerinin kalan bölümünde başarılar diliyoruz" denildi.

Çek savunmacıya ülkesinden 3 kulübün talip olduğu ileri sürüldü. Çekya medyasında yer alan haberlere göre Celustka'a yeni sezon öncesi FC Slovacko, SK Artis Brno ve FC Zlin'in teklif sunduğu kaydedildi. Tecrübeli futbolcunun kardeşi Tomas Celustka ile aynı kulüpte forma giymek istediği ve kendisiyle birlikte kardeşinin de transfer edilmesi gerektiğinin altı çizildi.

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