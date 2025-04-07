Bodrum FK'dan inanılmaz seri! Çıktığı 8 maçta yenilgi yüzü görmediler

Bodrum FK, Volkan Demirel'in ardından göreve gelen Jose Morais yönetiminde sergilediği performansla dikkat çekiyor. Ege temsilcisi, Morais yönetiminde ligde 8 maça çıktı. Bodrum FK, bu maçlarda 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı ve 17 puan topladı.

Süper Lig'de 33 puanı bulunan Bodrum FK, bu puanların 17'sini Morais yönetiminde aldı.

KALESİNDE GOL GÖRMEDİ

Öte yandan Morais ile Süper Lig'de dört deplasman maçına çıkan Bodrum FK, bu maçlarda kalesinde gol görmedi ve 10 puan topladı.

Jose Morais yönetiminde Süper Lig'de Bodrum FK:

Bodrum 0-0 Göztepe

Başakşehir 0-1 Bodrum

Bodrum 1-0 Hatayspor

Adana Demirspor 0-0 Bodrum

Bodrum 1-0 Kasımpaşa

Rizespor 0-2 Bodrum

Bodrum 2-4 Fenerbahçe

Alanyaspor 0-1 Bodrum