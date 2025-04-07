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  4. Bodrum FK'dan inanılmaz seri! Çıktığı 8 maçta yenilgi yüzü görmediler

Bodrum FK'dan inanılmaz seri! Çıktığı 8 maçta yenilgi yüzü görmediler

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
07.04.2025 08:30
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Süper Lig'de Volkan Demirel'in ardından Morais'in çalıştırdığı Bodrum FK inanması güç bir seriye imza attı. İşte detaylar...

Bodrum FK'dan inanılmaz seri! Çıktığı 8 maçta yenilgi yüzü görmediler

Bodrum FK, Volkan Demirel'in ardından göreve gelen Jose Morais yönetiminde sergilediği performansla dikkat çekiyor. Ege temsilcisi, Morais yönetiminde ligde 8 maça çıktı. Bodrum FK, bu maçlarda 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı ve 17 puan topladı.

Süper Lig'de 33 puanı bulunan Bodrum FK, bu puanların 17'sini Morais yönetiminde aldı.

KALESİNDE GOL GÖRMEDİ

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Öte yandan Morais ile Süper Lig'de dört deplasman maçına çıkan Bodrum FK, bu maçlarda kalesinde gol görmedi ve 10 puan topladı.

Jose Morais yönetiminde Süper Lig'de Bodrum FK:

Bodrum 0-0 Göztepe
Başakşehir 0-1 Bodrum
Bodrum 1-0 Hatayspor
Adana Demirspor 0-0 Bodrum
Bodrum 1-0 Kasımpaşa
Rizespor 0-2 Bodrum
Bodrum 2-4 Fenerbahçe
Alanyaspor 0-1 Bodrum

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Anahtar Kelimeler:
son dakika Bodrum FK
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