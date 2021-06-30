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Bodrum Kaleiçi Etkinlikleri, "Napoliten Şarkılar-Türk Tenorları" konseriyle başlayacak

30.06.2021 11:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Etkinlikler, konserler, bale ve tiyatro oyunlarıyla 21 Ağustos'a kadar devam edecek

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen "3'üncü Bodrum Kaleiçi Etkinlikleri", cuma günü Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünün sahneleyeceği "Napoliten Şarkılar-Türk Tenorları" konseriyle başlayacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre etkinlikler, konserler, bale ve tiyatro oyunlarıyla 21 Ağustos Cumartesi gününe kadar devam edecek.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünce organize edilen etkinlikler Bodrum Kalesi'nde sahnelenecek.

Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü ile Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünün de katkı sunacağı organizasyonda salgına ilişkin önlemler alınacak.

Cuma akşamı "Napoliten Şarkılar-Türk Tenorları" konseriy başlayacak "3. Bodrum Kaleiçi Etkinlikleri" kapsamında, 9 Temmuz'da "Tango Tango" konseri verilecek. 10 Temmuz'da Devlet Tiyatroları, Moliere'in dünya klasiği "Cimri" oyununu sergileyecek.

Ankara Devlet Opera ve Balesi solist ve orkestra sanatçılarından oluşan Evrensel Enseble, 17 Temmuz Cumartesi akşamı, Ankara Devlet Opera ve Balesi bale sanatçıları ile tango akşamı düzenleyecek.

Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğüne bağlı İzmir Devlet Senfoni Orkestrası tarafından ise 13 Temmuz'da "Bodrum Kalesinde Dünya Müzikleri", 22 Temmuz'da Belkıs Özener ile Çiğdem Gürdal'ın solistliğinde "Yeşilçam Şarkıları" konserleri gerçekleştirilecek.

Etkinliklerin biletlerine "www.biletinial.com" adresinden ulaşılabilecek.

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Kültür ve Turizm Bakanlığı

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