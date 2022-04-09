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Bodrum Kalesi, Polis Haftası dolayısıyla kırmızı mavi renklerle aydınlatıldı

09.04.2022 22:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bodrum Kalesi, Polis Haftası dolayısıyla kırmızı mavi renklerle aydınlatıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası kapsamında, Bodrum Kalesi kırmızı mavi renklerle ışıklandırıldı.

İlçede kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası etkinlikleri kutlamaları devam ediyor. Bu kapsamda kırmızı ve mavi renklerle aydınlatılan tarihi Bodrum Kalesi ilgi çekti.

Kumbahçe, Paşatarlası sahilinde oturan ve Cumhuriyet Caddesi'nde dolaşan yerli ve yabancı tatilciler de kırmızı mavi renkle aydınlatılan Bodrum Kalesi'ni izleyerek fotoğrafladı.

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