Bodrum Karaada'da 39 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarındaki Karaada'da yardım talebinde bulunan 39 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Bodrum açıklarındaki Karaada üzerinde bir grup düzensiz göçmen olduğu ve yardım talebinde bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik botu ve dalış timi yönlendirildi.

Ekipler, adadaki 39 düzensiz göçmeni bota alarak karaya çıkardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

