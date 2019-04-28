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Bodrum tatilindeki Zelenskiy ocakbaşında et pişirdi

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
DÜNYA  | 28.04.2019 07:26 | Son Güncelleme

Muğla'nın Bodrum ilçesinde tatilini sürdüren Ukrayna'nın yeni Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy, ailesiyle şehir merkezinde bir restoranda yemek yedi. 'nin işletmenin ocakbaşında et pişirdiği andaki mutluluğu fotoğraf karesine yansıdı.

Bodrum tatilindeki Zelenskiy ocakbaşında et pişirdi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde tatilini sürdüren Ukrayna'nın yeni Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy, ailesiyle ilçede merkezindeki bir restoranda yemek yedi. Bodrum'un Güvercinlik Mahallesi'ndeki beş yıldızlı bir otelde tatilini sürdüren Ukrayna'nın yeni Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy, gündüz saatlerinde otelde zaman geçirdi.

OCAKBAŞINA GİTTİ

Akşam üzeri otelden çıkış yapan Zelenskiy ve ailesi, Bodrum Milta Marina içerisindeki "Neyzar'ın Yeri Marina Bistro Ocakbaşı" isimli işletmeye geldi. Yoğun güvenlik önlemleri altında işletmeye gelen Zelenskiy ve ailesi, burada et ürünlerinden oluşan özel bir menüden yemek yedi.

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İşletme yetkilileriyle de keyifli zaman geçiren Cumhurbaşkanı, bir ara ocakbaşına geçerek et pişirdi. Zelenskiy'nin gecede oldukça keyifli olduğu fotoğraf karesine de yansıdı.

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Sadece Anadolu Ajansı muhabirlerinin takip ettiği Zelenskiy ve ailesi daha sonra koruma araçları eşliğinde işletmeden ayrıldı. Zelenskiy'nin çıkışı sırasında görüntü çekilmesine izin verilmedi.

Ukrayna'da yapılan devlet başkanlığı seçimlerinin ikinci turunda komedyen Vladimir Zelenskiy yüzde 73,22 ile seçimin galibi olmuş, rakibi ve mevcut Devlet Başkanı Petro Poroşenko ise yüzde 24,45'te kalmıştı.

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Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
Ukrayna Muğla
 

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