Bodrum Yassıada çevresindeki arkeolojik su altı çalışmaları görüntülendi

Turgutreis açıklarındaki 14 adadan biri olan Yassıada bölgesindeki dalış, Kültür ve Turizm Bakanlığından alınan izinle su altı belgesel yapımcısı ve görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan ve beraberindeki ekip tarafından gerçekleştirildi.

Dalışa, Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi'nden iki su altı arkeoloğu, Sahil Güvenlik dalış ekibi, Emniyet, Güvenlik ve Arama Kurtarma (DEGAK) timleri, batığın kazısında da görev almış su altı arkeoloğu Aşkın Canbazoğlu, dalış eğitmeni Ahmet Yaşar ve Mehtap Akbaş Çiftci de eşlik etti.

Sığ olması nedeniyle çok sayıda gemi batığına rastlanan bölgede, 1993'te sulara gömülen Lübnan bandıralı canlı hayvan taşıyan yük gemisi Mirna-M yakın tarihli batıklardan biri olarak dikkati çekiyor.

Süngerci Kemal Aras tarafından bulunan ve arkeologlar tarafından 7. yüzyıla tarihlenen Bizans batığı ise bölgenin en önemli batıklarından biri olarak öne çıkıyor.

ABD'li arkeolog ve araştırmacı George Bass ve ekibi tarafından 1961-1964'de kazısı yapılan bu batık, 900-1000 amfora taşıyan kapasitesi, 20 metre uzunluğu ve 5 metre genişliği ile fark ediliyor.

George Bass ve ekibinin gerçekleştirdiği 3 bin 533 dalışta bilimsel metotlarla üzerinde çalıştığı yaklaşık 60 ton taşıma kapasiteli gemi, 18 yıl süren çalışmalar sonucunda temizlenip turizme kazandırıldı.

Tarihe de ışık tutan önemli bir araştırma alanı olan batık gemi, eğimli, akıntılı bir noktada 32 ile 36 metre arasında değişen derinlikte bulunuyor.

Gemide yürütülen kazılarda çanak, çömlek, üzerinde Georgios yazısı ve büyük bir kantar yer alan objelerin bulunması batığa ilgiyi artırıyor.

Ayrıca kazıda bulunan çok sayıda amfora da Bodrum Sualtı Arkeolojisi Müzesi'nde sergileniyor.

"SUYUN ALTI MÜZE GİBİ"

Tahsin Ceylan, AA muhabirine, bölgenin su altı arkeoloji müzesi gibi olduğunu söyledi.

Ceylan, "Burada inanılmaz bir tarih var. Yaklaşık 16 batık yıllardır bu sığlıkta üst üste batmış halde. Kültür ve Turizm Bakanlığından aldığımız özel izinle burada dalış yaptık. Bu bölgenin dalış turizmine kazandırılması son derece önemlidir." dedi.

Su altı arkeoloğu Aşkın Canbazoğlu da bölgenin, Türkiye'deki en güzel ve enteresan noktalardan biri olduğuna dikkati çekerek, Yassıada'nın tarihi ve batıklar hakkında bilgi verdi.

Arkeolojik kalıntılar bölgeye dalış yapan Ceylan ve beraberindeki ekip tarafından su altı kamerasıyla görüntülendi.

