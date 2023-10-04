YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Bodrum Yassıada çevresindeki arkeolojik su altı çalışmaları görüntülendi

Bodrum Yassıada çevresindeki arkeolojik su altı çalışmaları görüntülendi

04.10.2023 10:02 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Turgutreis açıklarındaki Yassıada'nın derinliklerinde bulunan batıklar görüntülendi.

Turgutreis açıklarındaki 14 adadan biri olan Yassıada bölgesindeki dalış, Kültür ve Turizm Bakanlığından alınan izinle su altı belgesel yapımcısı ve görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan ve beraberindeki ekip tarafından gerçekleştirildi.

Dalışa, Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi'nden iki su altı arkeoloğu, Sahil Güvenlik dalış ekibi, Emniyet, Güvenlik ve Arama Kurtarma (DEGAK) timleri, batığın kazısında da görev almış su altı arkeoloğu Aşkın Canbazoğlu, dalış eğitmeni Ahmet Yaşar ve Mehtap Akbaş Çiftci de eşlik etti.

Sığ olması nedeniyle çok sayıda gemi batığına rastlanan bölgede, 1993'te sulara gömülen Lübnan bandıralı canlı hayvan taşıyan yük gemisi Mirna-M yakın tarihli batıklardan biri olarak dikkati çekiyor.

Süngerci Kemal Aras tarafından bulunan ve arkeologlar tarafından 7. yüzyıla tarihlenen Bizans batığı ise bölgenin en önemli batıklarından biri olarak öne çıkıyor.

ABD'li arkeolog ve araştırmacı George Bass ve ekibi tarafından 1961-1964'de kazısı yapılan bu batık, 900-1000 amfora taşıyan kapasitesi, 20 metre uzunluğu ve 5 metre genişliği ile fark ediliyor.

George Bass ve ekibinin gerçekleştirdiği 3 bin 533 dalışta bilimsel metotlarla üzerinde çalıştığı yaklaşık 60 ton taşıma kapasiteli gemi, 18 yıl süren çalışmalar sonucunda temizlenip turizme kazandırıldı.

Tarihe de ışık tutan önemli bir araştırma alanı olan batık gemi, eğimli, akıntılı bir noktada 32 ile 36 metre arasında değişen derinlikte bulunuyor.

Gemide yürütülen kazılarda çanak, çömlek, üzerinde Georgios yazısı ve büyük bir kantar yer alan objelerin bulunması batığa ilgiyi artırıyor.

Ayrıca kazıda bulunan çok sayıda amfora da Bodrum Sualtı Arkeolojisi Müzesi'nde sergileniyor.

"SUYUN ALTI MÜZE GİBİ"

Tahsin Ceylan, AA muhabirine, bölgenin su altı arkeoloji müzesi gibi olduğunu söyledi.

Ceylan, "Burada inanılmaz bir tarih var. Yaklaşık 16 batık yıllardır bu sığlıkta üst üste batmış halde. Kültür ve Turizm Bakanlığından aldığımız özel izinle burada dalış yaptık. Bu bölgenin dalış turizmine kazandırılması son derece önemlidir." dedi.

Su altı arkeoloğu Aşkın Canbazoğlu da bölgenin, Türkiye'deki en güzel ve enteresan noktalardan biri olduğuna dikkati çekerek, Yassıada'nın tarihi ve batıklar hakkında bilgi verdi.

Arkeolojik kalıntılar bölgeye dalış yapan Ceylan ve beraberindeki ekip tarafından su altı kamerasıyla görüntülendi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kırşehir'de bahçe duvarına çarpan kamyonetin sürücüsü öldüKırşehir'de bahçe duvarına çarpan kamyonetin sürücüsü öldü
Kırklareli'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandıKırklareli'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
Van Gölü’nde hortumVan Gölü’nde hortum
Anahtar Kelimeler:
Yassıada Muğla Bodrum dalış

Muğla Namaz Vakitleri 4 Ekim Çarşamba

İmsak
05:38
Sabah
06:57
Öğle
13:01
İkindi
16:19
Akşam
18:54
Yatsı
20:08

Muğla Nöbetçi Eczaneler 4 Ekim Çarşamba

Berkay birol eczanesi
Bodrum
Marmaris eczanesi
Marmaris
Yeni eczane eczanesi
Koycegiz
Hekimoglu eczanesi
Marmaris
Sener eczanesi
Ula
Sabahat özsoy eczanesi
Yatagan
Sever eczanesi
Kavaklidere
Tümünü Göster
Muğla ECZANELER
Muğla ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Alkolü fazla kaçıran çift barın ortasında cinsel ilişkiye girdi

Alkolü fazla kaçıran çift barın ortasında cinsel ilişkiye girdi

Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley indirimlerini kaçırmayın

Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley indirimlerini kaçırmayın

14 yaşındaki çocuk dehşet saçtı: 3 ölü

14 yaşındaki çocuk dehşet saçtı: 3 ölü

Aldattığı iki kadın birlikte karşısına çıktı

Aldattığı iki kadın birlikte karşısına çıktı

Crocs, Levi's, Puma ve dahası! Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

Crocs, Levi's, Puma ve dahası! Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.