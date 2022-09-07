YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Bodrum'a "Costa Venezia" adlı yolcu gemisiyle 1571 yolcu geldi

Bodrum'a "Costa Venezia" adlı yolcu gemisiyle 1571 yolcu geldi

07.09.2022 13:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bodrum'a "Costa Venezia" adlı yolcu gemisiyle 1571 yolcu geldi

Bodrum'a "Costa Venezia" adlı yolcu gemisiyle 1571 yolcu geldi

İtalya bayraklı "Costa Venezia" adlı yolcu gemisi, Bodrum ilçesine 1571 turist getirdi.

İzmir Limanı'ndan gelen gemi, Bodrum Cruise Port İskelesi'ne yanaştırıldı. 323 metrelik Costa Venezia'da ağırlıklı İtalyan, İspanyol ve Alman 1571 yolcu ve 1016 personel bulunuyor.

Gümrük işlemlerinin ardından gemiden inen yolcular, Bodrum turuna çıktı ve tarihi alanları gezdi.

Geminin akşam saatlerinde Pire Limanı'na hareket edeceği belirtildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bodrumspor, Altay maçından galibiyet hedefliyorBodrumspor, Altay maçından galibiyet hedefliyor
İzmir'de uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli yakalandıİzmir'de uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli yakalandı
Milli Eğitim Bakanı Özer, mesleki eğitimlerini tamamlayıp işe başlayan öğrencilerle bir araya geldi:Milli Eğitim Bakanı Özer, mesleki eğitimlerini tamamlayıp işe başlayan öğrencilerle bir araya geldi:
Anahtar Kelimeler:
Muğla Bodrum Kruvaziyer

Muğla Namaz Vakitleri 7 Eylül Çarşamba

İmsak
05:12
Sabah
06:35
Öğle
13:10
İkindi
16:45
Akşam
19:35
Yatsı
20:52
Muğla ECZANELER
Muğla ATM’LER

İlginizi Çekebilir

15 aylık bebeğine saldıran kaplanla mücadele etti

15 aylık bebeğine saldıran kaplanla mücadele etti

Görenler gözlerine inanamadı! “İyi şansa işaret ediyor”

Görenler gözlerine inanamadı! “İyi şansa işaret ediyor”

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Seks işçisinin deneyimsizliği sonu oldu! Fantezileri için...

Seks işçisinin deneyimsizliği sonu oldu! Fantezileri için...

Hamile olduğunu öyle bir duyurdu ki! Yöntemi mide bulandırdı

Hamile olduğunu öyle bir duyurdu ki! Yöntemi mide bulandırdı

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.