Bodrum'da 2 gün önce kaybolan 20 yaşındaki genç aranıyor

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde 2 gün önce kayıp ihbarında bulunulan 20 yaşındaki gencin bulunması için çalışma başlatıldı.

Yokuşbaşı Mahallesi'nde 1 Haziran'da evden ayrılan Semih Özbek'den haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi.

Polis ekipleri, ilçedeki özel bir gezi teknesinde 6 yıldır çalıştığı öğrenilen Özbek'in bulunması için çalışma başlattı.

Baba Abdullah Özbek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oğlunun bulunmasını istediğini söyledi. Endişeli olduklarını dile getiren Özbek, "Oğlum her şeyini evde bırakıp gitti. Başına kötü bir şey gelmiş olmasından korkuyoruz." ifadesini kullandı.

