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Bodrum’da 30 Ağustos coşkuyla kutlandı

MUĞLA HABERLERİ  | 30.08.2020 13:27 | Son Güncelleme

Bodrum’da 30 Ağustos Zafer Bayramı Korona virüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında kısıtlı katılımla gerçekleştirilen çelenk sunma etkinliğine Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, İlçe Garnizon Komutan Vekili Yarbay Muzaffer İlik, Bodrum Cumhuriyet Başsavcısı Şükrü Arslan, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.Bodrum Kaymakamlığı, İlçe Garnizon Komutanlığı ve Bodrum Belediyesi çelenklerinin sunulduğu tören saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı’nın okunmasıyla sona erdi.Tören sonrası protokol üyeleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar Atatürk Heykeli önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.Bodrum Belediyesi’nin 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama programı kapsamında STS Bodrum Okul Gemisi bu akşam saat 21.00’da Kumbahçe koyunda video ve ışık gösterisi sunacak.

Bodrum’da 30 Ağustos Zafer Bayramı Korona virüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında kısıtlı katılımla gerçekleştirilen çelenk sunma etkinliğine Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, İlçe Garnizon Komutan Vekili Yarbay Muzaffer İlik, Bodrum Cumhuriyet Başsavcısı Şükrü Arslan, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.
Bodrum Kaymakamlığı, İlçe Garnizon Komutanlığı ve Bodrum Belediyesi çelenklerinin sunulduğu tören saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı’nın okunmasıyla sona erdi.
Tören sonrası protokol üyeleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar Atatürk Heykeli önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.
Bodrum Belediyesi’nin 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama programı kapsamında STS Bodrum Okul Gemisi bu akşam saat 21.00’da Kumbahçe koyunda video ve ışık gösterisi sunacak.

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Muğla Namaz Vakitleri 30 Ağustos Pazar

İmsak
05:04
Sabah
06:29
Öğle
13:12
İkindi
16:51
Akşam
19:46
Yatsı
21:05

Muğla Nöbetçi Eczaneler30 Ağustos Pazar

Deniz Eczanesi
Merkez
Kaşıkara Eczanesi
Merkez
Can Eczanesi
Bodrum
Durusu Eczanesi
Bodrum
Gümüşlük Eczanesi
Bodrum
Keskin Eczanesi
Bodrum
Kıvanç Eczanesi
Bodrum
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