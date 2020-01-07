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  4. Bodrum’da 78 düzensiz göçmen yakalandı

Bodrum’da 78 düzensiz göçmen yakalandı

MUĞLA HABERLERİ  | 07.01.2020 00:27 | Son Güncelleme

Muğla Bodrum’da üç ayrı düzensiz göçmen olayında 78 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Bodrum açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen hareketli 3 ayrı lastik bot durduruldu.

Lastik botlar içerisindeki 10 Suriye, 3 Orta Afrika, bir Mısır, 35 Filistin, 20 Somali, 4 Yemen, 3 Suriye, 1 Güney Afrika ve 1 Lübnan uyruklu olmak üzere toplam 78 düzensiz göçmen (52 erkek, 19 kadın, 7 çocuk) ve 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

Yakalanan 78 düzensiz göçmen işlemlerinin ardından Muğla Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilirken, bir göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen şüpheli işlemlerinin ardından Adliyeye ebvk edilecek. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bodrum Kaçak göçmen

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