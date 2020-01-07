Bodrum’da 78 düzensiz göçmen yakalandı

Bodrum açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen hareketli 3 ayrı lastik bot durduruldu.

Lastik botlar içerisindeki 10 Suriye, 3 Orta Afrika, bir Mısır, 35 Filistin, 20 Somali, 4 Yemen, 3 Suriye, 1 Güney Afrika ve 1 Lübnan uyruklu olmak üzere toplam 78 düzensiz göçmen (52 erkek, 19 kadın, 7 çocuk) ve 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

Yakalanan 78 düzensiz göçmen işlemlerinin ardından Muğla Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilirken, bir göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen şüpheli işlemlerinin ardından Adliyeye ebvk edilecek. (İHA)

