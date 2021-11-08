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Bodrum'da ahşap teknedeki 79 düzensiz göçmen kurtarıldı

08.11.2021 23:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bodrum'da ahşap teknedeki 79 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde ahşap teknedeki 79 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Bodrum açıklarında ahşap teknede düzensiz göçmenlerin bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye hareket etti.

Ekipler, Yunanistan tarafından Türk kara sularına itilen ahşap teknedeki 79 düzensiz göçmeni kurtardı.

Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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Muğla açıklarında 45 düzensiz göçmen kurtarıldıMuğla açıklarında 45 düzensiz göçmen kurtarıldı
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