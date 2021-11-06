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Bodrum'da batan teknedeki düzensiz göçmenlerden 7'si kurtarıldı, 3'ü aranıyor

06.11.2021 13:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bodrum'da batan teknedeki düzensiz göçmenlerden 7'si kurtarıldı, 3'ü aranıyor

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, batan fiber teknedeki düzensiz göçmenlerden 7'si kurtarıldı, kayıp olduğu değerlendirilen 3'ünün bulunması için çalışma başlatıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, dün akşam saatlerinde Bodrum ilçesi açıklarında içerisinde bir grup düzensiz göçmen bulunan fiber tekne battı.

İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Helikopteri, iki Sahil Güvenlik Botu ve bir Sahil Güvenlik Dalış Timi sevk edildi.

Bölgeye ulaşan Sahil Güvenlik ekipleri, 7 düzensiz göçmeni kurtardı. Düzensiz göçmenler Bodrum Limanında bekletilen ambulansta sağlık kontrolünden geçirildi.

Kurtarılanlardan alınan ilk bilgiye göre kayıp olduğu değerlendirilen 3 düzensiz göçmenin bulunması için bölgede başlatılan arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

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