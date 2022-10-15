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Bodrum'da bir kişi, kardeşine ait marketin reyonlarına baltayla zarar verdi

15.10.2022 15:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bir kişinin baltayla markete girerek reyonlara zarar vermesi güvenlik kamerasına yansıdı.

H.A, aralarında husumet bulunduğu öne sürülen kardeşi M.A.A'nın işlettiği Turgutreis Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'ndaki markete baltayla geldi. Baltayla reyonlara ve ürünlere zarar veren şüpheli, iş yerinden ayrıldı.

Market sahibinin şikayeti üzerine jandarma ekiplerince gözaltına alınan H.A, ifade ve işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Bu arada, yaşananlar marketin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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Muğla Bodrum güvenlik kamerası market saldırı

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