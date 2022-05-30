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Bodrum'da deniz turizminde hareketlilik yaşanıyor

30.05.2022 20:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İki yolcu gemisi yanaşan iskelede, üzerinde helikopter bulunan 81 metre uzunluğundaki motor yat ilgi gördü

Yaz sezonuyla lüks motor yat ve yolcu gemisi trafiğiyle deniz turizminde hareketlilik yaşanan Muğla'nın Bodrum ilçesi, iki yolcu gemisini daha ağırladı.

23 Nisan'da sezonun ilk kruvaziyerinin demir attığı Bodrum'a, Marshall Adaları bayraklı 180 metre uzunluğundaki "Nautica" ve Yunanistan bayraklı 53 metrelik "Pan Orama" isimli gemi geldi.

Çoğunluğu Amerikalı 415 yolcusu olan "Nautica" ve çoğunluğu İngiliz 49 yolcusu bulunan diğer gemi, Bodrum Yolcu Limanı iskelesine yanaştırıldı.

Gemiden inen turistler, gümrük işlemlerinin ardından sahilde gezip çarşıda alışveriş yaptı. Bazıları tarihi yerleri ziyaret etti.

Yolcu gemilerinin yanaştırıldığı iskelede, üzerinde helikopter bulunan 81 metre uzunluğundaki "Air" isimli motor yat da dikkati çekti.

Sinema salonu, spa, asansör ve spor salonu gibi imkanlar bulunan Malta bayraklı yat, geçen yıl da ilçeye gelmiş ve yakıt ikmali yapılmıştı.

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