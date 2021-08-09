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Bodrum'da dere yatağına devrilen otomobilin sürücüsü öldü

09.08.2021 21:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bodrum'da dere yatağına devrilen otomobilin sürücüsü öldü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde dere yatağına devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Sevgi Mayor'un kullandığı 34 CRZ 329 plakalı otomobil, Yahşi Mahallesi Kargı Caddesi'nde dere yatağına devrildi.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis, itfaiye, polis ve Muğla 911 ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan Mayor, otomobilin kapısı kesilerek bulunduğu yerden çıkarıldı. Sağlık ekipleri, Mayor'un yaşamını yitirdiğini belirledi.

Mayor'un cenazesi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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