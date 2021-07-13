YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Bodrum'da dereye devrilen motosikletteki 2 kişi öldü

Bodrum'da dereye devrilen motosikletteki 2 kişi öldü

13.07.2021 00:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bodrum'da dereye devrilen motosikletteki 2 kişi öldü

Muğla'nın Bodrum içesinde dereye devrilen motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti.

Sürücüsü öğrenilemeyen 48 AGF 746 plakalı motosiklet, Sanatçılar Sitesi Kargı Caddesi'ndeki dereye devrildi.

Kazada, motosikletteki Emre Özcan (26) ile ismi öğrenilemeyen bir kişi hayatını kaybetti.

Cenazeler, Bodrum Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ülkede büyük şok! Yıldırım düşmesi sonucu 38 kişi öldüÜlkede büyük şok! Yıldırım düşmesi sonucu 38 kişi öldü
PARTNERSevgilisini öpmeye doyamadıSevgilisini öpmeye doyamadı
Muğla'da aranan FETÖ hükümlüsü yakalandıMuğla'da aranan FETÖ hükümlüsü yakalandı
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası polis Muğla Bodrum

Muğla Namaz Vakitleri 13 Temmuz Salı

İmsak
04:07
Sabah
05:49
Öğle
13:17
İkindi
17:08
Akşam
20:35
Yatsı
22:11

Muğla Nöbetçi Eczaneler13 Temmuz Salı

Esenler Eczanesi
Merkez
Esenler Eczanesi
Bodrum
Esenler Eczanesi
Bodrum
Esenler Eczanesi
Bodrum
Esenler Eczanesi
Bodrum
Esenler Eczanesi
Bodrum
Esenler Eczanesi
Bodrum
Tümünü Göster
Muğla ECZANELER
Muğla ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

İzmir'de durdurulan kamyonette 2,3 milyonu aşkın kaçak makaron ele geçirildi

İzmir'de durdurulan kamyonette 2,3 milyonu aşkın kaçak makaron ele geçirildi

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Tunceli'de uçurumdan atlayan 77 koyun telef oldu

Tunceli'de uçurumdan atlayan 77 koyun telef oldu

İzmir'de denizde erkek cesedi bulundu

İzmir'de denizde erkek cesedi bulundu

Gaziantep'te direğe çarpan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti

Gaziantep'te direğe çarpan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.