Bodrum'da dereye devrilen motosikletteki 2 kişi öldü

Muğla'nın Bodrum içesinde dereye devrilen motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti.

Sürücüsü öğrenilemeyen 48 AGF 746 plakalı motosiklet, Sanatçılar Sitesi Kargı Caddesi'ndeki dereye devrildi.

Kazada, motosikletteki Emre Özcan (26) ile ismi öğrenilemeyen bir kişi hayatını kaybetti.

Cenazeler, Bodrum Devlet Hastanesi morguna götürüldü.



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