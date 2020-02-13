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Bodrum’da Dünya Öykü Günü etkinliği

MUĞLA HABERLERİ  | 13.02.2020 09:45 | Son Güncelleme

Bodrum Belediyesi’nin desteğiyle Bodrum Edebiyat ve Sanat Platformu’nun gerçekleştireceği 14 Şubat Dünya Öykü Günü etkinliği, “Edebiyat ve Sinema” temasıyla 14 Şubat Cuma günü 14.00-17.00 saatleri arasında Oasis AVM toplantı salonunda gerçekleştirilecek.Bodrum’un yerel kültür ve sanat faaliyetlerini ulusal ve uluslararası sanat faaliyetleriyle buluşturmak, tanıştırmak ve kaynaştırmak adına düzenlenen etkinlikte, öncelik öykülere ve genç öykücülere verilecek.

Bodrum’da Dünya Öykü Günü etkinliği

Bodrum Belediyesi’nin desteğiyle Bodrum Edebiyat ve Sanat Platformu’nun gerçekleştireceği 14 Şubat Dünya Öykü Günü etkinliği, “Edebiyat ve Sinema” temasıyla 14 Şubat Cuma günü 14.00-17.00 saatleri arasında Oasis AVM toplantı salonunda gerçekleştirilecek.
Bodrum’un yerel kültür ve sanat faaliyetlerini ulusal ve uluslararası sanat faaliyetleriyle buluşturmak, tanıştırmak ve kaynaştırmak adına düzenlenen etkinlikte, öncelik öykülere ve genç öykücülere verilecek. Etkinliğe öykü ve roman yazarı Hasan Özkılıç, şair ve yazar Aydın Şimşek ve Dilbilimci Prof. Dr. Semiramis Yağcıoğlu konuk olarak katılacak.
Her yıl ulusal düzeyde bir yazarın kaleme aldığı Dünya Öykü Günü Bildirisi; bu yıl etkinliğin onur konuğu olan Hasan Özkılıç tarafından yazıldı.

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