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Bodrum’da düzenlenen müzayedeye ünlü akını

22.03.2023 13:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bodrum Müzayede tarafından Bodrum’da iki gün üst üste müzayede düzenlendi.

Ünlü isimlerin katıldığı etkinlik renkli görüntülere sahne olurken, müzisyen Bora Gencer, “Sertaç’ı çok seviyorum. Değişik ürünler oluyor, arada gelip bakıyorum ama açıkçası çok anladığım bir şey değil. Benim en anladığım babamın antika piyanosu” dedi.

Türkiye’nin en seçkin müzayedelerini yapan Bodrum Müzayede adından söz ettirmeye devam ediyor. Gerek sosyal medya gerekse Türkiye’nin çeşitli illerinde salon müzayedeleri yapmaya devam eden Bodrum Müzayede, Bodrum’da 2 gün üst üste görkemli bir müzayede gerçekleştirdi. Ünlü akınına uğrayan müzayedelere müzisyen Bora Gencer, güzel sanatlar sanatçısı Ender Güzey, oyuncu Yalçın Dümer, ünlü iş adamı Mehmet Özyurtlar ve çok sayıda antika sever katıldı. Bodrum Müzayede Yönetim Kurulu ve Bodrum Antikacılar Derneği Başkanı Sertaç Ay, müzayedelere yoğun ilginin olduğunu belirterek, satışa çıkan ürünlerin çok değerli olduğunu söyledi.

“RAMAZAN BAYRAMI’NDAN SONRA HER HAFTA MÜZAYEDE”

Ramazan dolayısıyla müzayedelere ara verileceğini belirten Bodrum Antikacılar Derneği Başkanı Sertaç Ay, “Ramazan dolayısıyla müzayedelerimizi peş peşe yapmak zorunda kaldık. Talep var insanlar yoğun ilgi gösteriyor. Bazı antika severler ellerindeki eşyaları satmak bazıları ise o antikaları almak istiyor. Ramazan’dan önce son müzayedelerimizi yaptık. Ramazan’dan sonra her ayın ilk haftası Bodrum’da barlar sokağında eski bir mekandayız, ikinci hafta Marmaris’te bir mekandayız, üçüncü hafta ise Bodrum Yokuşbaşı’nda bir mekanda antika severlerle bir araya gelip müzayedelerimizi yapacağız. Geçtiğimiz gün yaptığımız müzayedede enteresan gümüş bir set geldi. Bu setin biri devlet büyüklerimizden birinde var. Onları sattık. Bakıra, bronza, gümüş objelere ve yeni dönem retro ve vintage ürünlerine özellikle genç arkadaşlar yoğun ilgi gösteriyor” dedi.

“BABAM HASTANEDEN ÇIKTI”

Babası sanatçı İlhami Gencer’in hastaneden çıktığını söyleyen müzisyen Bora Gencer de, “Sertaç’ı çok seviyorum. Değişik ürünler oluyor, arada gelip bakıyorum ama açıkçası çok anladığım bir şey değil. Benim en anladığım babamın antika piyanosu. Burada güzel ürünler var. Babama kalp pili takıldı, baba 100 yaşında. İnatla direniyor, çok iyiyiz. Bugün saç, sakal tıraşı vardı. Bizim tarafımızdan büyük bir bakımda. Allah’a şükrediyoruz babamız bizim hala, hayat gerçekten zor. Babamın öyle bir seveni var ki, İngiltere’de yaşayan 27 yaşındaki bir genç babamın doğum gününü kutlamaya geldi. Öyle bir seven kitlesi var, yaş skalası yok. Biz Bodrum’da olduğumuz için ülkenin çeşitli illerinde yaşayan binlerce insanın aradığını söyleyebilirim. Çok sahte arayan olmadı çünkü babamın çok seveni ve samimi dostları var. Ajda Pekkan, Yonca Evcimik, Bodrum Kaymakamımız, belediye başkanımız olmak üzere sanat, iş ve sanat dünyasından birçok isim ziyaret ettiler. Baba şu an evde, kalp pili takıldıktan sonra hastaneden çıkardık. Bakımına evde devam ediyoruz. Yaşadığımız şeyler gerçekten çok zor. Depremin ardından selin olması, çadırların selin içerisinde kalması, insanlar canlarını kaybetti” diye konuştu.

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