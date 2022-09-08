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Bodrum'da Frenk kaktüsünün tanıtımı için "Opus Müzik Festivali" düzenlenecek

08.09.2022 17:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bodrum'da Frenk kaktüsünün tanıtımı için "Opus Müzik Festivali" düzenlenecek

Bodrum'da Frenk kaktüsünün tanıtımı için "Opus Müzik Festivali" düzenlenecek

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yangınlara "duvar olma" özelliği taşıyan Frenk kaktüsünün tanıtılması amacıyla 9-10 Eylül'de "Opus Müzik Festivali" gerçekleştirilecek.

Bodrum Kalesi'nde organize edilen festival öncesi gazetecilere açıklamalarda bulunan festivalin sanat yönetmeni opera sanatçısı Burak Bilgili, organizasyon kapsamında iki konser düzenleneceğini söyledi.

Piyano sanatçısı İlyun Bürkev ile Ayşe Cemre Ağırgöl, keman sanatçısı Naz İrem Türkmen'in 9 Eylül'de sahneye çıkacağını ifade eden Bilgili, "Aynı zamanda 9 Eylül İzmir'in 100. kurtuluş yıl dönümünde bu genç kızlarımızla önemli bir kutlama yapacağız. Bu üç genç kızımız Türkiye'nin genç sesleri, bizi yurt dışında başarıyla temsil ediyor." dedi.

Alman Devlet Opera Oda Orkestrası'nın (Berlin Deutsche Oper Kammer Orchestra) 10 Eylül'de kendisiyle sahneye çıkacağını belirten Bilgili, şöyle konuştu:

"Türkiye'ye ilk defa geliyorlar. 100 dalda Grammy Ödülü sahibi ve 120 yıllık geçmişe sahip dünyaca ünlü bir orkestra. Orkestra Şefi Gürer Aykal yönetiminde soprano Burcu Hancı ile sahneye çıkacağız. Festivalin en önemli amacı sanat ve doğayı birleştirmek. Frenk kaktüsü, yangınlara duvar olan bir bitki. Bodrum ve Türkiye genelinde farkındalık oluşturmak istiyoruz, insanlarımıza bunu anlatmak istiyoruz. Bodrum'un yerli halkı ve burada oturan birçok insan bu bitkiyi çok iyi biliyor. Bu bitki çok faydalı ve yüzde 90'ı suyla kaplı olduğu için yanmıyor. Ormanlarımızın yanmaması için bu kaktüsü dikmek yangınlara bir önlem olacaktır. Bunu müzikle tanıtmak istedik."

İlki düzenlenecek festivalin genel koordinatörlüğünü ise Ozan Göktan yapıyor.

Etkinlik, yarın 20.00'de Bodrum Kalesi'nde başlayacak.

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Anahtar Kelimeler:
Muğla Bodrum Burak Bilgili

Muğla Namaz Vakitleri 8 Eylül Perşembe

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