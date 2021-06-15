YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Bodrum'da "Gastronomi İlleri Bodrum'da" fuarı düzenlendi

Bodrum'da "Gastronomi İlleri Bodrum'da" fuarı düzenlendi

15.06.2021 20:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bodrum'da "Gastronomi İlleri Bodrum'da" fuarı düzenlendi

1/

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yöresel ürünlerin tanıtıldığı "Gastronomi İlleri Bodrum'da" fuarı açıldı.

Gümbet Pazaryeri'nde özel bir organizasyon firması tarafından düzenlenen fuarda Erzurum, Gaziantep, Hatay, Balıkesir, Adıyaman ve Afyon'un yöresel ürünleri ve hediyelik eşyaları tanıtıldı.

Fuarda sergilenen baklava, çiğköfte, künefe, ızgara ve zeytin çeşitleri ile onlarca çeşit baharat ilgi gördü.

Fuarın organizatörlerinden Mahmut Genç, gazetecilere yaptığı açıklamada, etkinlikte gastronomisi ile öne çıkan illere ait yöresel ürünlere gösterilen ilgiden memnun olduklarını söyledi.

Gümbet'ten sonra Konacık Mahallesi'nde de düzenlenecek fuar, 24 Haziran'a kadar gezilebilecek.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!
Muğla'da narenciye bahçesinde çıkan yangın söndürüldüMuğla'da narenciye bahçesinde çıkan yangın söndürüldü
Anahtar Kelimeler:
Gaziantep Erzurum Hatay Muğla Bodrum

Muğla Namaz Vakitleri 15 Haziran Salı

İmsak
03:53
Sabah
05:39
Öğle
13:12
İkindi
17:04
Akşam
20:35
Yatsı
22:14

Muğla Nöbetçi Eczaneler15 Haziran Salı

Esenler Eczanesi
Merkez
Esenler Eczanesi
Merkez
Esenler Eczanesi
Bodrum
Esenler Eczanesi
Bodrum
Esenler Eczanesi
Bodrum
Esenler Eczanesi
Bodrum
Esenler Eczanesi
Bodrum
Tümünü Göster
Muğla ECZANELER
Muğla ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Bingöl'deki gelincik tarlaları görsel şölen sunuyor

Bingöl'deki gelincik tarlaları görsel şölen sunuyor

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Mardin'de hafif ticari aracın çarptığı 2 öğretmen hayatını kaybetti

Mardin'de hafif ticari aracın çarptığı 2 öğretmen hayatını kaybetti

Hatay'da otomobil yayaya çarpıp dereye devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

Hatay'da otomobil yayaya çarpıp dereye devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

Ağrı'da yabancı plakalı tırın çamurluklarında 30 kilo 468 gram afyon sakızı ele geçirildi

Ağrı'da yabancı plakalı tırın çamurluklarında 30 kilo 468 gram afyon sakızı ele geçirildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.