YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Bodrum’da horlama cinayeti

Bodrum’da horlama cinayeti

02.12.2022 12:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla’nın Bodrum ilçesinde bir sitede güvenlik görevlisi olarak çalışan Muzaffer E., aynı lojmanda kaldığı ve kendisini horladığı için uyaran iş arkadaşı 29 yaşındaki Kenan Maral’ı uykusunda defalarca bıçaklayarak öldürdü.

Muğla’nın Bodrum ilçesinde bir sitede güvenlik görevlisi olarak çalışan Muzaffer E., aynı lojmanda kaldığı ve kendisini horladığı için uyaran iş arkadaşı 29 yaşındaki Kenan Maral’ı uykusunda defalarca bıçaklayarak öldürdü.

Olay Yalıkavak Mahallesi Flipper Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir rezidansta güvenlik görevlisi olarak çalışan Muzaffer E. ile aynı lojmanda kalan mesai arkadaşı Kenan Maral arasında horlama meselesi yüzünden tartışma başladı. İkili arasında başlayan husumet sonrası, şefleri tarafından uykusunda horladığı ifade edilen Muzaffer E. ile Kenan Maral’ın vardiyaları değiştirildi. Gece vardiyasında nöbet tutan Muzaffer E., sabaha karşı nöbetini bırakıp lojmanda uyuyan ve kendisini horladığı için uyaran Maral’ı uykusunda defalarca bıçakladı.

ARKADAŞINI ÖLDÜRÜP İHBARDA BULUNDU

Muzaffer E., mesai arkadaşını defalarca bıçakladıktan sonra durumu emniyet güçlerine ihbar etti. İhbarın ardından olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi, Kenan Maral’ın yaşamını yitirdiğini tespit etti.

EŞİ İLE BOŞANMA AŞAMASINDAYMIŞ

Eşinden de boşanma aşamasında olduğu ve psikolojik sorunları bulunduğu öğrenilen Muzaffer E., gözaltına alındı. Kenan Maral’ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Marmaris ve Ortaca kırsalında 127 göçmen yakalandıMarmaris ve Ortaca kırsalında 127 göçmen yakalandı
AVM önünde bir kişinin öldüğü silahlı kavganın şüphelisi Gürcistan’da yakalandıAVM önünde bir kişinin öldüğü silahlı kavganın şüphelisi Gürcistan’da yakalandı
Ispartalı öğrenci, uluslararası matematik yarışmasında birinci olduIspartalı öğrenci, uluslararası matematik yarışmasında birinci oldu
Anahtar Kelimeler:
cinayet

Muğla Namaz Vakitleri 2 Aralık Cuma

İmsak
06:30
Sabah
07:55
Öğle
13:01
İkindi
15:35
Akşam
17:56
Yatsı
19:17
Muğla ECZANELER
Muğla ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Yenilikleri selamlama zamanı! Ne kadar hazırsın?

Yenilikleri selamlama zamanı! Ne kadar hazırsın?

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Anahtar taşımanıza gerek kalmayacak! "Hırsız girer mi?" endişenizi ortadan kaldıracak

Anahtar taşımanıza gerek kalmayacak! "Hırsız girer mi?" endişenizi ortadan kaldıracak

Zor kararlar almanın zamanı geldi! Sonuçları...

Zor kararlar almanın zamanı geldi! Sonuçları...

Kadına tecavüz etmek için tüm binanın elektriklerini kesti!

Kadına tecavüz etmek için tüm binanın elektriklerini kesti!

Skechers, Under Armour, Adidas... Kaliteli markaların en çok satan spor ayakkabılarını keşfedin

Skechers, Under Armour, Adidas... Kaliteli markaların en çok satan spor ayakkabılarını keşfedin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.