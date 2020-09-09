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Bodrum'da iki kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasında

MUĞLA HABERLERİ  | 09.09.2020 11:31 | Son Güncelleme

Bodrum'da iki kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasında

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde, kamyonetin devrilmesi sonucu 2 kişinin yaralandığı trafik kazası, güvenlik kamerasına yansıdı.

Nilay Turan'ın kullandığı 09 UC 428 plakalı kamyonet, Güvercinlik-Bodrum istikametinde devrildi. Kazada, sürücü Turan ile araçtaki Buse Turan yaralandı.

Yaralılar, bölgeye sevk edilen 112 Acil Servis ekibince Bodrum Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan, kaza anı çevredeki bir otele ait güvenlik kamerasınca görüntülendi. Görüntülerde, devrilen kamyonetin bir süre sürüklenmesi ve bir kişinin kazayı şaşkın bakışlarla izlemesi yer alıyor.

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