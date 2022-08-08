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Bodrum'da iki tur teknesi çarpıştı, bir kişi hafif yaralandı

08.08.2022 17:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kaza, teknedekilerden birinin cep telefonu kamerasına yansıdı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde iki tur teknesinin çarpıştığı kazada, bir kişi hafif yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bitez Mahallesi açıklarındaki Akvaryum Koyu'nda turistleri taşıyan iki tur teknesi çarpıştı.

Bir kişinin hafif yaralandığı kaza, teknedekilerden biri tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Yaşanan kısa süreli paniğin yer aldığı görüntülerde, teknelerin çarpışmasından sonra tarafların birbirleriyle tartışmaları yer alıyor.

Hafif yaralanan kişi, özel bir hastanede ayakta tedavi edildi.

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