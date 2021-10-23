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Bodrum'da iklim değişikliği farkındalık etkinliği düzenlendi

23.10.2021 18:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bodrum'da iklim değişikliği farkındalık etkinliği düzenlendi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, iklim değişikliği konusunda farkındalık oluşturmak ve alınacak önlemlerde bireylerin katkısının önemine dikkati çekmek için öğrencilere yönelik etkinlik düzenlendi.

Bodrum Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün desteğiyle Herkes için Eşitlik ve Liderlik Platformu Derneğince Umurça Parkı'nda gerçekleştirilen etkinlik ilgi çekti.

Öğrencilerden bazıları parkın girişine, evlerinde geri dönüşüm için biriktirdikleri atıkları getirdi. Katılımcılara bez çanta, kalem, boya, geri dönüşüm ve doğanın korunmasının anlatıldığı boyama ve hikâye kitapları hediye edildi.

Yaklaşık 300 öğrencinin katıldığı programda, iklim değişikliği ve etkileri konusunda bilgi verildi, sinevizyon gösterimi yapıldı. Resim çizip boyama yapan öğrencilere Sıfır Atık Projesi ile geri dönüşümün önemi anlatıldı.

Kaymakam Bilgehan Bayar, konuşmasında, doğaya nasıl davranılırsa o yönde karşılık alındığını, tüketim konusunda bilinçli olmak gerektiğini belirtti.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ise çevreye, denize atılacak bir çöpün engellenmesinin, israfın önüne geçilmesinin geleceği kurtaracak adımlar olduğunu anlattı.

Dernek Başkanı Sevinç Atabay da çocuklarda iklim değişikliği konusunda farkındalık oluşturmak istediklerini dile getirdi.

Velilere yönelik "Mutlu Çocuk Nasıl Yetiştirilir?" eğitimi verildi, çocuklar iğde fidanı dikti.

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