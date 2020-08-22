YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Bodrum'da iş yerlerine 150 polisle Kovid-19 denetimi

Bodrum'da iş yerlerine 150 polisle Kovid-19 denetimi

MUĞLA HABERLERİ  | 22.08.2020 02:56 | Son Güncelleme

Bodrum'da iş yerlerine 150 polisle Kovid-19 denetimi

Muğla'nın Bodrum ilçesindeki iş yerlerinde, polis ekiplerince yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine yönelik gece denetimi yapıldı.

İl ve İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli 150 polisin katılımıyla gece geç saatlerde başlayan denetimler, ilçe merkezindeki iş yerlerinde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.

Ekipler, 50'ye yakın iş yerinde inceleme yaparak, Kovid-19 tedbirlerine uymayanlara ceza yazdı. Ayrıca sosyal mesafe kuralına uymayan ve maske takmayan tatilciler uyarıldı.

Denetimlerin aralıksız devam edeceği bildirildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Lüks otomobiliyle Nişantaşı'nda! İşte yeni aşkı Lüks otomobiliyle Nişantaşı'nda! İşte yeni aşkı
İşçi servisi takla attı: 11 yaralıİşçi servisi takla attı: 11 yaralı
En Çok Okunan Yerel Haberler
Kimlik Paylaşımı Sistemi Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı
Kimlik Paylaşımı Sistemi Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı
Hatay'da çıkan orman yangınında 2 dekar alan zarar gördü
Hatay'da çıkan orman yangınında 2 dekar alan zarar gördü
İsviçreli enerji içeceği markası David, Türkiye pazarına giriş yaptı
İsviçreli enerji içeceği markası David, Türkiye pazarına giriş yaptı
Kayserispor'da yeni sezon hazırlıkları
Kayserispor'da yeni sezon hazırlıkları
Köy muhtarı düğünde Korona tedbirlerine uyulması için bakın ne yaptı?
Köy muhtarı düğünde Korona tedbirlerine uyulması için bakın ne yaptı?
Trabzon'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü
Trabzon'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü

Muğla Namaz Vakitleri 22 Ağustos Cumartesi

İmsak
04:55
Sabah
06:22
Öğle
13:14
İkindi
16:57
Akşam
19:57
Yatsı
21:18

Muğla Nöbetçi Eczaneler22 Ağustos Cumartesi

Aktar Eczanesi
Merkez
Daş Eczanesi
Merkez
Artemis Eczanesi
Bodrum
Damla Eczanesi
Bodrum
Mumcular Eczanesi
Bodrum
Orfoz Eczanesi
Bodrum
Öner Eczanesi
Bodrum
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
Kan donduran Pınar Gültekin cinayetinde yeni detaylar
Kan donduran Pınar Gültekin cinayetinde yeni detaylar
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Fenerbahçeli Futbolcu Caner Erkin'in Tatil Keyfi
Fenerbahçeli Futbolcu Caner Erkin'in Tatil Keyfi
Kleopatra Plajı'nın kumu koruma altında
Kleopatra Plajı'nın kumu koruma altında
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.