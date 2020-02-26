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Bodrum'da "kaçak yapı" ile mücadele hassasiyeti fotoğraflandı

MUĞLA HABERLERİ  | 26.02.2020 11:08 | Son Güncelleme

Bodrum'da, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un iki kez yaptığı incelemenin ardından hızlandırılan kaçak yapıların yıkımı ve deniz dolgusunun temizlenme işlemleri sürüyor - Bakanlıkça çekilen yıkım öncesi ve sonrasına ilişkin fotoğraflar, çalışmaların titizlikle yürütüldüğünü gösteriyor

ALİ BALLI - Muğla'nın Bodrum ilçesinde, geçen yıl başlatılan kaçak yapıların yıkım öncesi ve sonrası çekilen fotoğrafları, çalışmaların boyutlarını ortaya koydu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un yaptığı incelemelerin ardından hızlandırılan kaçak yapıların yıkımı ve deniz dolgusunun temizlenmesi işlemleri, devam ediyor.

Geçen yıl ağustosta başlayan yıkımlar Gümbet, Gökçebel, Yalıkavak, Türkbükü, Gündoğan, Gölköy ve Torba mahallelerinin birçok noktasında gerçekleştirildi.

Yıkımların bazıları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Bodrum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ile Yapı Kontrol Birimi ekiplerinin gözetiminde mal sahiplerince yapıldı.

İmara ve ruhsata aykırılıklar bulunduğu gerekçesiyle durdurulan projelerde yürütülen kaçak konut, havuz, mendirek, iskele, çelik olarak inşa edilen yapılar, sosyal tesisler ve restoran gibi binalar da iş makineleri ile yıkıldı. Moloz yığınları kamyonlarla taşındı. Otel işçileri de enkazdan arındırılan alanlarda çevre düzenlemesi yaptı. Denizdeki dolgu da iş makineleriyle temizlendi.

- Kaçak yapıların öncesi ve sonrası fotoğrafları

Yalıkavak ve Türkbükü mahallelerinde bazı projelerde mendirek ve villa yıkımları da devam ederken, kaçak yapıların yıkılmadan öncesi ve sonrası Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkililerince fotoğraflandı.

Fotoğraflar, çalışmaların detaylı şekilde yapıldığını göz önüne seriyor.

Drone ile havadan çekilen fotoğraflarda Yalıkavak, Türkbükü, Eskiçeşme, Yalıçiftlik, Tilkicik, Turgutreis, Küdür, Gölköy ve Akyarlar'da yapılan lüks projelerdeki kaçak yapıların tek tek tespit edilip, iş makineleriyle yıkılarak moloz haline dönüştürüldüğü görüldü.

Kaçak projeler yıkıldıktan sonra "öncesi" ve "sonrası" olarak tek karede birleştirildi. Yıkılan çoğu projenin havuzlu lüks villalar olduğu, oturmaya hazır hale getirildiği dikkati çekti.

Denize yapılan dolgunun iş makineleri ve hafriyat kamyonlarınca temizlendiği de başka bir fotoğraf karesine yansıdı.

Geçen yıl ağustos ve eylülde iki kez ziyaret ettiği Bodrum'da imara aykırı yapıları yerinde inceleyen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sahil Güvenlik Komutanlığına ait botla kıyı denetimleri yapmıştı.

Kurum, kıyı ve koylardaki kaçak yapılaşmayla mücadele denetimlerinde Gökçebel, Gündoğan, Göltürkbükü ve Torba mevkilerinde imara aykırı olduğu belirlenen inşaatlara ilişkin yetkililerden bilgi almıştı. Kurum, bazı projelerin inşaat faaliyetlerini sürdüren yetkililerle telefonda görüşmüş, yıkım işleminin daha hızlı ilerlemesi talimatı vermişti.

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bakanlık Bodrum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kaçak yapılar Muğla yapı

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