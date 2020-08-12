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Bodrum'da kadınların kavgası güvenlik kamerasına yansıdı

MUĞLA HABERLERİ  | 12.08.2020 19:50 | Son Güncelleme

Bodrum'da kadınların kavgası güvenlik kamerasına yansıdı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kadınların sokakta kavga ettiği anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Alınan bilgiye göre, Gümbet Mahallesi'nde kadınlardan oluşan iki grup arasında, laf atma meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iki grup, sokak ortasında kavga etti. Kavga, çevredekilerin ve polisin araya girmesiyle sona erdi.

Kavgaya karışan iki kadın yaralanırken, diğer kadınlar ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kadınların kavga ettiği anlar bir işyerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

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