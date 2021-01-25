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Bodrum’da kanalizasyonun 55 kilometresi tamamlandı

25.01.2021 11:21 | Son Güncelleme:
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Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum’da alt yapı çalışmalarında ilk etapta 160 Milyon TL yatırım ile 160 kilometre uzunluğunda kanalizasyon hattının yüzde 35’i olan 55 bin metresi tamamlandı.Altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından Akyarlar, Peksimet, İslamhaneleri, Turgutreis, Bahçelievler, Geriş/Erdemil, Koyunbaba ile Gümüşlük Mahallelerinin kanalizasyon sorunu ortadan kalkmış olacak.Ekipler 7 gün aralıksız çalışıyorKanalizasyon çalışmasında ekipler pandemi kuralları çerçevesinde haftanın 7 günü aralıksız çalışmalarını sürdürüyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum’da alt yapı çalışmalarında ilk etapta 160 Milyon TL yatırım ile 160 kilometre uzunluğunda kanalizasyon hattının yüzde 35’i olan 55 bin metresi tamamlandı.
Altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından Akyarlar, Peksimet, İslamhaneleri, Turgutreis, Bahçelievler, Geriş/Erdemil, Koyunbaba ile Gümüşlük Mahallelerinin kanalizasyon sorunu ortadan kalkmış olacak.
Ekipler 7 gün aralıksız çalışıyor
Kanalizasyon çalışmasında ekipler pandemi kuralları çerçevesinde haftanın 7 günü aralıksız çalışmalarını sürdürüyor. Kanalizasyon hattının 55 bin metresi, 30 bin metrekare yol çalışmasının yanı sıra ekipler bin 345 adet baca imalatını gerçekleştirdi.
Bodrum altyapısı için 400 Milyon TL harcanacak
Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin Dünya Bankası ve İller Bankası’ndan sağladığı 83 Milyon Euro’luk kredinin 400 Milyon TL’si Bodrum ilçesinin alt yapısı için harcanıyor. İlk etapta Bodrum halkının yüzde 30’unun yaşadığı Turgutreis, Akyarlar ve Gümüşlük çevresine 160 Milyon TL yatırım ile 160 kilometre kanalizasyon çalışması yapılıyor. Proje kapsamında Akyarlar, Peksimet, İslamhaneleri, Turgutreis, Bahçelievler, Geriş/Erdemil, Koyunbaba ve Gümüşlük Mahalleleri kanalizasyon hattına kavuşacak.
Başkan Gürün: Çalışmalar titizlikle devam ediyor
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün “Dünya Bankası ve kendi öz kaynaklarımızla Muğla genelinde başlattığımız altyapı çalışmaları büyük bir titizlikle devam ediyor. Muğla’mızın incisi Bodrum’da devam eden 160 Milyon TL yatırımla 160 km kanalizasyon hattı çalışmasının 55 kilometresi tamamlandı. Kanalizasyon hattı yapımına devam ettiğimiz Turgutreis’te Bodrum’un en büyük arıtma tesisi için imzaları attık. Kanalizasyon hattını bitirince birbirine entegre olacak arıtma tesisimiz ile vatandaşlarımıza en iyi hizmeti vermek istiyoruz” dedi.

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