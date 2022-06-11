Bodrum'da karaya oturan tekne, kıyı emniyeti ekiplerince marinaya çekildi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde karaya oturan tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekiplerince kıyıya yanaştırıldı.

Bodrum Kalesi mevkisi açıklarında demir tarayarak karaya oturan ve içinde bir kişi bulunan tekneden alınan yardım talebi üzerine bölgeye KEGM'nin KIYEM-6 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botu sevk edildi.

Tekne, yedeklenerek güvenli şekilde Bodrum Marina'ya çekildi.



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