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Bodrum'da Kovid-19 önlemlerini ihlal edip polisten kaçarken kaza yapan 2 kişi yaralandı

MUĞLA HABERLERİ  | 23.12.2020 01:37 | Son Güncelleme

Bodrum'da Kovid-19 önlemlerini ihlal edip polisten kaçarken kaza yapan 2 kişi yaralandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saatte polisten kaçarken kaza yapan 2 kişi yaralandı.

Kovid-19 önlemleri çerçevesinde sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden Burak K, devriye görevi yapan polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak 48 DZ 096 plakalı otomobiliyle kaçmaya başladı. Araç, Milas-Bodrum kara yolu Kaynar mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki su kanalına çarpıp devrildi.

Kazada makilik alana savrulan otomobilin sürücüsü ile araçta bulunan Aykut A. yaralandı. Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Bodrum Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Otomobilin motor kısmından çıkan dumanlara yangın söndürme tüpüyle müdahale edildi. Araç kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan aracın içerisinde polis ekiplerince açık alkol şişesi de bulundu.

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