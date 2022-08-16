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  4. Bodrum'da kurallara uymayan 41 elektrikli skuter kullanıcısına 17 bin 508 lira ceza

Bodrum'da kurallara uymayan 41 elektrikli skuter kullanıcısına 17 bin 508 lira ceza

16.08.2022 17:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bodrum'da kurallara uymayan 41 elektrikli skuter kullanıcısına 17 bin 508 lira ceza

Bodrum'da kurallara uymayan 41 elektrikli skuter kullanıcısına 17 bin 508 lira ceza

Bodrum ilçesinde kural ihlali yaptığı tespit edilen 41 elektrikli skuter kullanıcısına 17 bin 508 lira cezai işlem uygulandığı bildirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Bürosundan yapılan açıklamada, ilçede elektrikli skuter kullananlara yönelik uygulama yapıldı.

Yapılan denetimlerde, 41 kullanıcıya iki kişi elektrikli skutera binmek, yaya yollarında gitmek, ters yönden gelmek gibi ihlallerden 17 bin 508 lira cezai işlem uygulandı.

Denetimlerin süreceği bildirildi.

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Ceza Muğla Bodrum trafik denetim e-scooter

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