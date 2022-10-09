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Bodrum'da makilik ve ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü

09.10.2022 11:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bodrum'da makilik ve ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Bodrum'da makilik ve ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 5 dönüm makilik ve ağaçlık alan zarar gördü.

Gümüşlük Mahallesi'nden dumanların yükseldiğini görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye, Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı müdahaleyle söndürülen yangında, yaklaşık 5 dönüm makilik ve ağaçlık alan zarar gördü.

Bodrum'da makilik ve ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü

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yangın Muğla Bodrum İtfaiye dolar ve altın

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