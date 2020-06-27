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Bodrum'da makilik ve otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

MUĞLA HABERLERİ  | 27.06.2020 13:28 | Son Güncelleme

Bodrum'da makilik ve otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik ve otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İslamhaneleri Mahallesi'ndeki makilik ve otluk alandan duman yükseldiğini görenler, durumu Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, yerleşim yerlerine yaklaşan alevleri kısa sürede söndürdü.

İtfaiyeye Muğla 911 Arama Kurtarma ve Araştırma Derneği ekipleri de destek verdi.

Yangında yaklaşık bir hektarlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.

Soğutma çalışmaları sürüyor.

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