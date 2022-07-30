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Bodrum'da makilik ve otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

30.07.2022 18:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bodrum'da makilik ve otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

Bodrum'da makilik ve otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, makilik ve otluk alanda çıkan yangında yaklaşık 3 hektar alan zarar gördü.

Dereköy Mahallesi'ndeki makilik ve otluk alandan dumanların yükseldiğini görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait bir helikopter, arazözler ile Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye Grup Amirliğine ait ekipler sevk edildi.

Yangın söndürme çalışmalarına, bölgede yaşayan vatandaşlar ile bazı sivil toplum kuruluşu gönüllüleri de destek verdi.

Havadan ve karadan yapılan müdahaleyle söndürülen yangında yaklaşık 3 hektarlık alan zarar gördü.

Bodrum'da makilik ve otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

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