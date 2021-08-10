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Bodrum'da makilik ve otluk alanda yangın çıktı

10.08.2021 15:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bodrum'da makilik ve otluk alanda yangın çıktı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik ve otluk alanda çıkan yangına müdahale sürüyor.

Dereköy Mahallesi'ndeki otluk ve makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarıyla bölgeye çok sayıda Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Rüzgarın etkiyle yayılan yangını kontrol altına almak için çalışmalar devam ediyor.

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Bodrum
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Bodrum
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