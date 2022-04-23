Bodrum'da "Man&Woman Challenge" Triatlon Yarışları başladı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, "Rekabetin cinsiyeti olur mu?" sloganıyla "Man & Woman Challenge" kapsamında triatlon yarışı düzenlendi.
Muğla Valiliği, Bodrum Belediyesi, Türkiye Triatlon Federasyonu ve bazı özel kuruluşların destekleriyle gerçekleştirilen organizasyonun ilk gününde, 7 ülke 22 şehirden yaklaşık 500 sporcu 1,2 kilometre yüzme, 60 kilometre bisiklet, ardından da 15 kilometre koşu etabında mücadele etti.
Torba ile Güvercinlik arasında bisiklete binen yarışçılar, doğayla içe içe koştu. Zorlu etapları geçen yarışçılar, izleyenlerin alkışlarıyla bitişe geldi.
Triatlon mücadelesinde dereceye girenlere, Kaynar mevkisindeki bir otelin bahçesinde düzenlenen törenle ödülleri verildi.
Yarışlar yarın yapılacak duatlon etabının ardından sona erecek.
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