Bodrum'da ölü yunus kıyıya vurdu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde telef olan yunus kıyıya vurdu.

Yahşi Mahallesi Kargı Sitesi sahilinde yunus görenler, Bodrum Belediyesine ihbarda bulundu. Bölgeye gelen belediye ekipleri ve hayvanseverler, yaklaşık 1,5 metrelik balığın öldüğünü belirledi.

Yunus, uygun bir alana gömülmek üzere belediyenin temizlik işleri ekiplerince bölgeden alındı.



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