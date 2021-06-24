YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Bodrum'da ölü yunus kıyıya vurdu

Bodrum'da ölü yunus kıyıya vurdu

24.06.2021 11:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bodrum'da ölü yunus kıyıya vurdu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde telef olan yunus kıyıya vurdu.

Yahşi Mahallesi Kargı Sitesi sahilinde yunus görenler, Bodrum Belediyesine ihbarda bulundu. Bölgeye gelen belediye ekipleri ve hayvanseverler, yaklaşık 1,5 metrelik balığın öldüğünü belirledi.

Yunus, uygun bir alana gömülmek üzere belediyenin temizlik işleri ekiplerince bölgeden alındı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Karpuzu bacaklarının arasında parçaladı, dünya rekoru kırdıKarpuzu bacaklarının arasında parçaladı, dünya rekoru kırdı
GÜNCELLEME - Muğla'da şüphelileri takip eden ekibe silahlı saldırıda 1 polis şehit olduGÜNCELLEME - Muğla'da şüphelileri takip eden ekibe silahlı saldırıda 1 polis şehit oldu
Anahtar Kelimeler:
Muğla Bodrum

Muğla Namaz Vakitleri 24 Haziran Perşembe

İmsak
03:54
Sabah
05:40
Öğle
13:14
İkindi
17:06
Akşam
20:38
Yatsı
22:16

Muğla Nöbetçi Eczaneler24 Haziran Perşembe

Esenler Eczanesi
Merkez
Esenler Eczanesi
Bodrum
Esenler Eczanesi
Bodrum
Esenler Eczanesi
Bodrum
Esenler Eczanesi
Bodrum
Esenler Eczanesi
Bodrum
Esenler Eczanesi
Bodrum
Tümünü Göster
Muğla ECZANELER
Muğla ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Uşak'ta bir yolcu otobüsünde 3 kilo 913 gram uyuşturucu ele geçirildi

Uşak'ta bir yolcu otobüsünde 3 kilo 913 gram uyuşturucu ele geçirildi

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ordu'da inşaatta bulunan örümcek maymunu Kayseri Hayvanat Bahçesine getirildi

Ordu'da inşaatta bulunan örümcek maymunu Kayseri Hayvanat Bahçesine getirildi

İç Anadolu'daki 4 il için kuvvetli sağanak uyarısı

İç Anadolu'daki 4 il için kuvvetli sağanak uyarısı

Sakarya'da oğlu tarafından bıçaklanan kişi ağır yaralandı

Sakarya'da oğlu tarafından bıçaklanan kişi ağır yaralandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.