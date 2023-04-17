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Bodrum'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

17.04.2023 07:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'nın Bodrum ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi.

Bodrum'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Orhan Y'nin (20) kullandığı 48 AJM 599 plakalı otomobil, Ortakent Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Seyfettin Özdemir'e (34) çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle orta refüjdeki trafik tabelasına çarpan Özdemir, diğer şeride geçerek metrelerce sürüklendi.

İhbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekibi, Özdemir'in hayatını kaybettiğini belirledi. Özdemir'in cenazesi, polis ve savcının incelemesinin ardından otopsi için Bodrum Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Otomobilin sürücüsü ise gözaltına alındı.

Öte yandan Seyfettin Özdemir'in, bir süre önce deprem bölgesi Diyarbakır'dan çalışmak için Bodrum'a geldiği ve ilçedeki bir araç yıkama işletmesinde çalıştığı öğrenildi.

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