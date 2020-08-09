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Bodrum'da prefabrik evde çıkan yangın söndürüldü

MUĞLA HABERLERİ  | 09.08.2020 20:30 | Son Güncelleme

Bodrum'da prefabrik evde çıkan yangın söndürüldü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde prefabrik evde çıkan yangın hasara neden oldu.

Torba Mahallesi Kaynar mevkisinde, ormanlık alana yakın bulunan Nahide Kaan'ın yaşadığı prefabrik evde yangın çıktı. Yangın sırasında evin dışında olan Kaan, itfaiye ekiplerine haber verdi. Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ile Milas Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler, yangına müdahale etti. Evin girişindeki kafeste bulunan kedi ve yavruları, yardıma gelen Derya Akbaş ve itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Yaklaşık 45 dakikalık çalışmanın ardından kontrol altına alınan yangında, evin içindeki eşyalar tamamen yandı.

Karton toplayıp satarak geçimini sağlayan Kaan, AA muhabirine, elektrikli ocağa yemek koyup, dışarıya çıktığını ve 10 dakika geçmeden bir patlama sesi duyduğunu söyledi. Dumanı görünce hemen şalteri kapattığını ve itfaiye ekiplerini aradığını anlatan Kaan, evde boş 5 piknik tüpü ile biri dolu 4 mutfak tüpü bulunduğunu, itfaiye ekiplerin de bunları çıkardığını belirtti.

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