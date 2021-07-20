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Bodrum'da rahatsızlanan sanatçı Fatma Girik hastaneye kaldırıldı

20.07.2021 13:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Girik'in kardeşi Günay Girik: - "Ablamın sağlık durumu iyi. Kontrol amacıyla hastaneye yatırıldı"

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan sinema sanatçısı Fatma Girik rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı.

Uzun süredir Torba Mahallesi'nde yaşayan Girik, tansiyona bağlı rahatsızlığı nedeniyle ambulansla götürüldüğü ilçedeki özel bir hastanede tedavi altına alındı.

Girik'in kardeşi Günay Girik, AA muhabirine, "Ablamın sağlık durumu iyi. Kontrol amacıyla hastaneye yatırıldı." dedi.

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